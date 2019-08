- ONZE DO SPARTAK: Maksimenko, Eschenko, Gigot, Dzhikiya, Ayrton Lucas, Zobnin, Guliev, Z. Bakaev, Schürrle, Mirzov e Ponce.- ONZE DO SP. BRAGA: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Viana, Sequeira, Palhinha, João Novais, André Horta, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.- Já há onzes oficiais!- O árbitro do encontro será o italiano Davide Massa.- O Sp. Braga deverá lançar o seguinte onze: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Viana, Sequeira, Palhinha, Fransérgio, André Horta, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.- O Spartak Moscovo deverá alinhar com a seguinte equipa: Maksimenko, Eshchenko, Gigot, Dzhikiya, Ayrton Lucas, Zobnin, Gulev, Bakaev, Schurrle, Mirzov e Ponce.- Vamos aos onzes prováveis.- "Temos de ganhar pelo Sp. Braga, pela importância para o clube, jogadores, adeptos, direção. É um objetivo a que nos propusemos este ano. Não posso esconder que gostava de ajudar o meu país, para trazer pontos de que precisamos para meter mais equipas de forma mais direta nas provas e sem ter de passar por este caminho e calendário tão difícil", apontou o técnico.- Um jogo de extrema importância para a época do Sp. Braga, tal como Sá Pinto deixou transparecer na antevisão. O técnico dos minhotos assumiu que espera vencer para ajudar o clube e Portugal.- Depois de um empate em Barcelos, ante o Gil Vicente, para o campeonato, os arsenalistas tentarão agora carimbar um resultado que possibilite atingir uma das metas para a temporada.- Os minhotos deslocam-se à capital russa com o objetivo de manter a vantagem de 1-0 conseguida no encontro da 1.ª mão, em Braga, e assim carimbar o acesso à fase de grupos da Liga Europa. Ricardo Horta marcou o tento no duelo em Portugal.- Boa tarde! Spartak Moscovo e Sp. Braga defrontam-se esta tarde, pelas 18h15, em Moscovo, numa partida a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa.