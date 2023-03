Sporting desafiou todas as odds: Arsenal era o maior favorito a ganhar a Liga Europa

A eliminação do Arsenal aos pés do Sporting não só deixou de boca aberta dos fãs ingleses, como também representou uma grande surpresa para as casas de apostas. Segundo dados da Solverde, tudo aquilo que se viu na quinta-feira, desde o adeus dos gunners passando pelo facto da vitória leonina ter surgido nos penáltis, era do mais improvável que podia ter sucedido...De acordo com os dados apresentados, a vitória dos leões no desempate apenas tinha 6% de probabilidade antes do apito inicial, ao passo que o apuramento da equipa sportinguista chegou a recolher somente 4% de probabilidades - no momento em que Xhaka marcou -, com o apuramento dos leões a pagar numa odd de 15. Antes do apito inicial, depois do empate em Alvalade, o Arsenal tinha uma odd de apuramento de 1.11 e de vencer a partida de 1.32.Olhando às chances de conquistar a prova, o Arsenal era o grande favorito: há um mês tinha uma odd de 4,50, à frente de equipas como Barcelona e Manchester United; nessa altura o Sporting recolhia apenas 3% de chances, para uma odd de 35. Agora, com o apuramento selado e com apenas sete adversários à conquista da prova, o Sporting é o quarto colocado na lista de preferências, atrás de Manchester United (2.30), Juventus (6.00) e Roma (8.00) e em igualdade com Sevilha (10.00).