Sporting quase apurado, mas sete equipas já estão qualificadas para os 16 avos de final

O Sporting, que 'arrancou' um nulo em Londres ao Arsenal, deu um passo importante rumo à fase de eliminação direta da Liga Europa, que esta quinta-feira conheceu os sete primeiros apurados, entre os quais os arsenalistas.O Arsenal lidera o grupo E, após quatro rondas, e já não descerá mais do que do segundo lugar - apenas o Sporting o pode passar, Vorskla Poltava e Qarabag já não.Para os 16 avos de final apuram-se também Zurique e Bayer Leverkusen (grupo A), Dinamo Zagreb (grupo D), Eintracht de Frankfurt e Lazio (grupo H) e Chelsea (grupo L).No estádio Emirates, o Sporting 'esconjurou' a má sorte do jogo em casa contra os 'gunners' e assegura, perante um adversário descontraído, um empate que pode valer o apuramento.O Qarabag foi ganhar à Ucrânia ao Vorskla (1-0), marca os primeiros três pontos e consegue reentrar 'na corrida', mas terá de ganhar os jogos que faltam e esperar pelos desaires de Sporting e Vorskla.Lidera o Arsenal, com 10 pontos, segue-se Sporting, com sete, Qarabag e Vorskla Poltava, com três.Os ingleses apuram também o Chelsea, que, para o grupo L, ganhou ao BATE, por 1-0. Também o Vidi ganhou por 1-0, mas ao PAOK.O Chelsea lidera, com 12 pontos, mais seis do que o Vidi, que deu um bom passo na direção do apuramento, em que também o PAOK, com três pontos, está interessado.Duas equipas da Alemanha estão também entre os apurados, Eintracht, no grupo H, e Leverkusen, no grupo A, enquanto que o RB Leipzig, de Bruma, complicou as suas contas no grupo B, ao perder em Glasgow com o Celtic, por 2-1.O Salzburgo, com 5-2 em casa do Rosenborg, chega aos 12 pontos e quase que ganhou o grupo. RB Leipzig e Celtic estão com seis e só por uma inesperada conjugação de resultados passam os dois.No grupo F, o Olympiacos, treinado por Pedro Mendes, chega aos sete pontos e está na luta, depois de golear o Dudelange, por 5-1.Ao mesmo tempo, Betis e Milan empatavam, 1-1. Os espanhóis comandam, com oito pontos, e os italianos estão com sete, o que deixa o grupo bem em aberto.Ainda mais por decidir está o grupo G, com quatro equipas entre os quatro e os seis pontos, entre as quais está o Rangers, de Candeias, que hoje marcou um golo.O Rangers esteve a ganhar em Moscovo, mas permitiu a reviravolta do Spartak (4-3). No outro jogo, Rapid e Villareal terminaram sem golos.O outro português a marcar esta noite foi Ricardo Quaresma, fazendo o golo do Besiktas no empate em Genk, para o grupo I. Também houve empate pelos mesmos números no Malmoe-Sarspborg.O grupo está por decidir, com três pontos a separar o Genk (7) do Besiktas (4).A quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa fica ainda marcada pela eliminação de dois clubes de tradição, o Anderlecht e o Marselha.Os belgas 'agonizam' no último lugar do grupo D, com um ponto, após perderem hoje por 2-0 em Istambul com o Fenerbahçe. Já não têm hipóteses matemáticas de atingir o segundo lugar.Situação idêntica vive o Marselha, no grupo H. Tem um ponto, quando o Eintracht já chegou aos 12 e a Lazio aos nove.