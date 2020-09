Sporting serve de motivação para Aberdeen e Viking

O Aberdeen viaja hoje para a Noruega, onde amanhã defronta o Viking. O vencedor deste confronto será o adversário do Sporting na 3ª pré-eliminatória e as duas equipas encaram a visita a Alvalade como um importante prémio. “Estamos ansiosos. A motivação para os dois clubes é a oportunidade de irmos a Portugal enfrentar o Sporting, algo pelo qual vale a pena lutar”, vincou Derek McInnes, técnico do conjunto escocês. “Todos queremos jogar com o Sporting, todos conhecem a sua grandeza”, sublinhou o extremo Kennedy.

o Aberdeen chega a este jogo em boa forma, com cinco vitórias seguidas, quatro deles sem sofrer qualquer golo. O Viking também soma cinco jogos seguidos sem perder, embora tenha dois empates. “O treinador mostrou-nos alguns vídeos. Têm uma boa equipa. Estão nas provas europeias por alguma razão”, destacou Kennedy.

Rafael Leão de quarentena

Já o Milan vai encarar os irlandeses do Shamrock sem Rebic (castigado) e Rafael Leão, que acusou positivo à Covid-19. “Estou de quarentena”, confessou o avançado, citado pela imprensa italiana. Tonali e Brahim, reforços de verão, podem estrear-se.