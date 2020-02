Srna vinca valia do Benfica

Darijo Srna foi um dos jogadores mais emblemáticos do Shakhtar e integra agora a equipa técnica de Luís Castro no clube ucraniano. O antigo capitão dos mineiros salientou a valia deste Benfica, do qual espera dificuldades.

"Vai ser uma luta muito complicada para nós. O Benfica é uma das melhores equipas da Europa, que inclui muitos jovens jogadores que depois atingem constantemente patamares elevados. Temos uma equipa técnica portuguesa e, por isso, teremos um jogo de princípios semelhantes. Esperamos conseguir uma boa exibição mas também um bom resultado já na primeira mão", vincou o ex-jogador croata, de 37 anos, ao portal Football.ua.

Srna marcou presença no duplo embate entre Benfica e Shakhtar, a contar para a Liga dos Campeões, em 2007/08. De todos os adversários que então jogaram, destaca um. "O melhor era o Rui Costa, mas o Benfica tinha grandes jogadores. Têm um grande estádio e um grande ambiente. Vai ser difícil para nós, ainda que tenhamos uma equipa experiente", vincou.