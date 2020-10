Stafano Pioli e o triunfo do AC Milan após 24 penáltis: «Nunca vi nada assim»

Depois de um jogo 'louco' e bastante emotivo em Vila do Conde, o AC Milan eliminou o Rio Ave e segue para a fase de grupos da Liga Europa.





No final da partida, o técnico da equipa italiana admitiu que nunca tinha visto um desempate por penáltis com 24 tentativas. "Nunca tinha visto nada igual, mas isto é futebol. Acho que estivemos muito bem no jogo e só devemos culpar-nos por termos sido surpreendidos com os golos sofridos", afirmou Stefano Pioli em conferência de imprensa.O treinador dos rossoneri admitiu que o jogo teve uma carga emocional muito forte. "É difícil controlar as emoções numa situação destas, porque passamos de uma possível vitória para uma possível derrota num piscar de olhos", justificou o técnico. "É também por isto que dizem que a disputa de penáltis é uma lotaria. Fizemos um esforço mental para resistir, pois somos uma equipa jovem e não foi nada fácil manter essa coragem e provar que poderíamos sofrer para conseguir passar", acrescentou.Confrontado com um dos penáltis falhados pelo Rio Ave, quando o remate de Nélson Monte levou a bola aos dois poste da baliza e, pelo meio, percorrer a linha de golo, Pioli lembrou os temps de jogador. "Na minha carreira, perdi uma final da Taça de Itália por causa de uma lance assim. Os penáltis são uma lotaria", evidenciou.