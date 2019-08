Steaua Bucareste afasta Mlada Boleslav e defronta V. Guimarães no playoff

O Steaua Bucareste garantiu esta quinta-feira o acesso ao playoff da Liga Europa, onde vai defrontar o V. Guimarães. Depois do nulo caseiro frente ao Mlada Boleslav na semana passada, os romenos venceram esta quinta-feira na República Checa por 1-0 e confirmaram desta forma a presença no derradeiro degrau antes da fase de grupos.





Com o português Thierry Moutinho a titular (Diogo Salomão não saiu do banco), foi Pantiru a marcar o golo que valeu o apuramento ao Steaua aos 90'+1, numa altura em que a equipa checa jogava com dez unidades, por expulsão de Krapka aos 75'.A primeira mão do playoff terá lugar em Bucareste, a 22 de agosto. Uma semana depois, as equipas reencontram-se em Guimarães.