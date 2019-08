Steaua Bucareste-V. Guimarães, em direto

Suplentes do Steaua de Bucareste: Vlad, Gnohéré, Moutinho, Oaidã, Belu-Iordache, Marc e PopaSuplentes do Vitória de Guimarães: Miguel Silva, Pedro Henrique, Rafa Soares, Guedes, João Carlos Teixeira, Poha e Lucas Soares: Balgradean; Cretu, Planic, Soiledis e Pantiru; Viña, Pintilii e Popescu; Roman, Tanase e Coman: Douglas; Sacko, Tapsoba, Bondarenko e Florent; Al Musrati, Pêpê e André Almeida; Rochinha, Bruno Duarte e DavidsonBoa tarde! O V. Guimarães defronta o Steaua Bucareste na Roménia, na 1.ª mão do playoff da Liga Europa. Siga tudo em direto!O Vitória joga ao final desta tarde (19.30) a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupo da Liga Europa. Apesar do adversário ser o Steaua Bucareste, a partida terá em Giurgiu, a cerca de 80 km da capital romena. E tudo porque um concerto dos Metallica deixou o relvado do Arena Municipal impraticável.A formação de Ivo Vieira vai tentar manter o registo imaculado neste caminho rumo à fase de grupos, depois de dois triunfos frente à Jeunesse e outras tantas vitórias diante do Ventspils.O saldo de golos também tem roçado a perfeição. Em quatro jogos europeus, 11 marcados e nenhum sofrido.O técnico dos minhotos, contudo, continua a ter de lidar com uma enorme onda de lesões no plantel, que tem afetado sobretudo o meio-campo. Joseph, um dos grandes destaques neste início de época, é o cliente mais recente e vai desfalcar as opções durante cerca de três meses.Por outro lado, os reforços Poha e Bruno Duarte já integraram a comitiva que viajou para a Roménia, podendo estrear-se frente ao Steaua.Ivo Vieira deve manter-se fiel às suas opções mais recentes, sendo que relativamente à equipa que defrontou o Boavista no último sábado deve trocar André Almeida por João Carlos Teixeira.O árbitro da partida é o esloveno Matej Jug.