Steven Gerrard considera o Sp. Braga a equipa do momento em Portugal

Steven Gerard disse esta quarta-feira que o Sp. Braga é a equipa do momento em Portugal, mas prometeu um Rangers "positivo e agressivo" na quinta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Nas últimas quatro, cinco semanas, ganharam uma Taça [da Liga] contra o FC Porto, ganharam ao Sporting e ao Benfica e, por isso, temos muito respeito por esta equipa. Também fizeram boas partidas diante do Wolverhampton e as restantes equipas do grupo" da Liga Europa, frisou o treinador inglês, em conferência de imprensa.

Steven Gerard considerou que o jogo com os bracarenses é "um grande desafio" para o Rangers, segundo classificado do campeonato escocês, a 10 pontos do líder e rival Celtic, mas notou que a sua equipa nunca foi favorita desde a fase de grupos, na qual defrontou o FC Porto, tendo vencido em casa (2-0) e empatado no Estádio do Dragão (1-1).

"Penso que isso não mudou, mas estamos muito animados e ansiosos pelo jogo, isso vê-se nos jogadores, o foco que têm mostrado nos últimos dias", disse.

Questionado sobre se o Rangers terá que ser cauteloso diante da equipa orientada por Rúben Amorim, Steven Gerard respondeu que "cauteloso não é a melhor palavra", mas admitiu a importância de serem organizados e equilibrados.

"Jogamos em casa, queremos ser muito positivos no nosso jogo, agressivos como sempre fomos, queremos puxar pelo público para nos ajudar, isso é muito importante, mas haverá alturas durante o jogo em que teremos que ser muito organizados e equilibrados porque, senão, eles podem causar danos no contra-ataque", disse.

O treinador disse ainda esperar o jogo com "uma equipa do nível do Braga" traga "a confiança e a crença" de que o Rangers precisa: "As nossas melhores performances foram na Europa e acho que quanto mais difícil é o desafio, mais nos elevamos", disse o técnico.

As condições climatéricas no Reino Unido nos últimos dias têm sido muito adversas e o estado do relvado não é o melhor. O Sporting de Braga vai poupá-lo, realizando o habitual treino de adaptação no centro de estágio do clube escocês, situação lembrada pelo antigo jogador do Liverpool.

"Todos sabemos como o relvado está comparando com o início da temporada, mas é o que é, vai ser igual para os jogadores das duas equipas. No último jogo que vi do Braga, o seu campo também não estava muito bom. O Braga vai estar bem preparado para o vento e a chuva de Glasgow", disse.

Sp. Braga e Rangers defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Ibrox, em Glasgow.