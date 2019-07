Sueco Bojan Pandzic arbitra visita do Vitória de Guimarães ao Luxemburgo

O sueco Bojan Pandzic vai arbitrar o jogo do Vitória de Guimarães no terreno dos luxemburgueses do Jeunesse Esch, na quinta-feira, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.





Pandzic, de 37 anos, vai arbitrar pela segunda vez um clube português, depois de ter estado no empate 0-0 do Marítimo no recinto do Botev, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de 2017/18.Nesta ronda da segunda competição europeia de clubes, a UEFA nomeou dois árbitros portugueses: Tiago Martins, para o embate entre AEK Larnaca e Levski Sofia, no Chipre, e João Pinheiro, para o encontro entre Yeni Malatyaspor e Olimpija Ljubljana, na Turquia.