Szczesny saiu em lágrimas do Juventus-Sporting: polaco viveu momentos complicados

A Juventus teve de trocar de guarda-redes em cima do apito para o intervalo no jogo com o Sporting , depois de Szczesny se ter queixado de dores no peito. A situação gerou naturais preocupações e o guardião foi de imediato atendido e substituído. Na saída do relvado, o polaco não escondeu a tristeza e acabou em lágrimas.No Twitter, refira-se, o Sporting deixou uma mensagem de força ao guarda-redes da Juventus. "Força, Szczesny", escreveram os leões.