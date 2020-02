Tapsoba: «Vou falar com o Marega e ele vai dizer-me o que se passou»

O Bayer Leverkusen venceu esta quinta-feira o FC Porto por 2-1 e colocou-se em vantagem nos 16avos de final da Liga Europa. Na análise ao encontro o defesa Edmond Tapsoba, que no último mercado de janeiro se transferiu do V. Guimarães para reforçar o emblema alemão, afirmou que "foi um grande jogo entre duas grandes equipas, mas ainda não acabou".





"Vamos ao Porto, mas temos tudo para ganhar. Ficou difícil para nós depois do segundo golo, baixámos a intensidade e depois de o FC Porto marcar complicou-nos ainda mais. Tentámos defender o resultado, mas foi muito difícil", acrescentou o jogador de 21 anos, na flash interview.Tapsoba assumiu que não deu quaisquer dicas ao técnico dos farmacêuticos sobre os dragões e vincou ainda as diferenças que encontrou no futebol alemão relativamente ao português."Não dei informações nenhumas ao treinador sobre o FC Porto… O futebol alemão é muito diferente do português, aqui há mais intensidade, mas vou fazer tudo para me adaptar o mais rápido possível. Os colegas ajudam-me e agradeço a confiança do treinador. Vou continuar a trabalhar para continuar no onze inicial", sustentou o central."Vou falar com o Marega e ele vai dizer-me o que se passou. É muito feio para o futebol... Triste... No futebol não há espaço para o racismo."