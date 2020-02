Tapsoba: «Fomos melhores do que o FC Porto»

Antigo jogador do V. Guimarães, Tapsoba teve um regresso positivo a solo português, ao ajudar o Bayer Leverkusen a vencer em casa do FC Porto, numa partida na qual, na sua ótica, os alemães foram sempre superiores.





"Fomos melhores do que o FC Porto. Nunca jogámos para defender. Marcámos primeiro e esperámos para explorar as transições. Quando marcámos o golo aproveitámos para matar o jogo no contra-ataque. No futebol tudo é possível e para mim, pela qualidade que acho que temos, acho que somos candidatos a vencer esta prova", declarou o defesa.