Técnicos portugueses com sortes diferentes na primeira mão do playoff

António Conceição, treinador do Cluj, foi o único técnico português esta quinta-feira envolvido na Liga Europa a perder, com Pedro Martins, Olympiacos, e Bruno Baltazar, APOEL, a registarem triunfos nesta primeira mão do playoff.No Pireu, Grécia, o Olympiacos, com o defesa português Roderick a titular, deu um bom passo em direção à fase de grupos, com 3-1 ao Burnley, de Inglaterra.O internacional grego 'Kostas' Fortounis foi o homem do jogo, com dois golos (19 e 60 minutos, este de grande penalidade) e uma assistência para Bouchalakis (48). O neozelandês Chris Wood fez golo do Burnley, aos 33.Em Nicósia, o APOEL impôs-se ao Astana, do Cazaquistão, mas por 1-0. O brasileiro Caju, aos 79 minutos, fez o único golo da equipa pela qual alinhou Nuno Morais.Quanto aos romenos do Cluj (com Camora a titular), foram perder por 2-0 no Luxemburgo, ante o Dudelange. Perante o líder do campeonato romeno, os luxemburgueses surpreenderam e marcaram através de Turpel (67) e Sinasi (80).O Besiktas, da Turquia, no qual alinham os internacionais lusos Pepe e Ricardo Quaresma, não foi além de um empate 1-1 em Belgrado, com o Partizan, num jogo em que o resultado ficou fixado ao quarto de hora.Abriu o Partizan ao minuto 14, com o golo do cabo-verdiano Ricardo Gomes, jogador que na última época se notabilizou no Nacional da Madeira. Logo de seguida, aos 15, o alemão Arslan fez o empate, a passe de Ricardo Quaresma.Quanto ao Seviha, de André Silva, passou o teste da República Checa, já que bateu o Sigma Olomouc por 1-0 - golo de Pablo Sarabia, aos 44 minutos.O goleador português, que conseguiu um 'hat-trick' no fim de semana, para a liga espanhola, começou no banco e entrou aos 66, para o lugar do antigo benfiquista Nolito, a tempo ainda de assistir para o golo da sua equipa.Bruma jogou pelo Leipzig na Ucrânia contra o Zorya ('carrasco' do Sporting de Braga), mas não evitou que o jogo terminasse sem golos, mesmo com a equipa da casa a jogar em inferioridade numérica desde o minuto 16.Bruno Vale e João Pedro estiveram na derrota por 3-2 do Apollon Limassol em Basileia. Destaque, na equipa da casa, para o 'bis' do antigo Sporting Ricky van Wolfswinkel.O Rangers, com Candeias, ganhou por 1-0 ao Ufa, da Rússia, e o FCSB - que já foi o Steaua de Bucareste -, equipa de Filipe Teixeira, perdeu por 3-1 em Viena, com o Rapid.