Ten Hag enaltece reação do Man. United à goleada com o Liverpool: «Esta equipa tem caráter»

O treinador do Manchester United destacou esta quinta-feira o "caráter" dos seus jogadores, que se impuseram por 4-1 ao Betis, na Liga Europa de futebol, poucos dias depois de terem sido arrasados pelo rival Liverpool (7-0), na Liga inglesa.



"Marcámos bons golos e demos aos adeptos motivos para estarem contentes. Estou muito contente com o desempenho da equipa depois do que aconteceu no domingo. Vi uma grande atitude, trocámos bem a bola, fizemos boas desmarcações e criámos muitas oportunidades", disse Erik ten Hag, à BT Sport, após o triunfo em Old Trafford, para a primeira mão dos oitavos de final.

Com golos de Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Weghorst, o United ganhou uma vantagem importante para seguir em frente na Liga Europa, num resultado que serviu igualmente para reagir à histórica goleada sofrida perante o Liverpool, no domingo. "É sempre bom ver a equipa a recuperar depois de um golpe. Não é a primeira vez esta temporada que somos capazes de nos restabelecermos e levantarmo-nos. Esta equipa tem caráter", salientou o técnico neerlandês, lamentando apenas o tento do Betis ainda na primeira parte, da autoria de Ayoze Pérez.

O encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa está marcado para a próxima quinta-feira, dia 16 de março, em Sevilha, a partir das 17:45 (hora de Lisboa).