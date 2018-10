Tentar afastar a crise

Vivem-se dias complicados em Milão e em Atenas, com Milan e Olympiacos à chegarem à 3ª jornada do Grupo F com necessidade de vencer. Um resultado positivo do Betis em San Siro pode significar o fim de linha para Gattuso e, segundo a imprensa italiana, o treinador terá de ganhar à equipa de William Carvalho e os dois jogos seguintes (Sampdoria e Génova) para continuar no comando do Milan. Caso isso não suceda, o diretor Leonardo já terá escolhido o sucessor: Roberto Donadoni.

Só que Gattuso nada teme. "Sou profissional e sei como é quando há maus resultados [Milan é 12º na liga e perdeu o dérbi com o Inter]. Já vivi pressões maiores no Creta e em Pisa. Falo sempre com Leonardo e Maldini e podemos não concordar, mas há respeito. O resto são rumores. Estamos motivados para ganhar", realçou o técnico, que garantiu a titularidade de Donnarumma, apesar de Reina ser o habitual titular na Liga Europa.

Pela frente, os italianos - só com vitórias na competição - terão o Betis, que vem de duas derrotas seguidas no campeonato mas procura chegar à liderança do Grupo F, em San Siro. O técnico dos espanhóis, Quique Setién, poderá contar com William num encontro em que vê "um empate já como positivo num terreno difícil".

Já o Olympiacos de Pedro Martins não ganha há quatro jogos em todas as provas e ainda não venceu no grupo. Assim, o Dudelange, ainda sem golos ou pontos, pode ser o rival ideal para inverter a má fase. "Não pensamos no passado e queremos mudar a situação. Temos qualidade e vamos fazer melhor", disse o técnico de 48 anos.