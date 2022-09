Teste de fogo para Jorge Jesus

Depois da vitória na jornada inaugural sobre o Dinamo Kiev (2-1), o Fenerbahçe de Jorge Jesus terá o primeiro teste de fogo esta época. Será em França, contra o Rennes, apontado como o grande favorito a terminar o Grupo B da Liga Europa no 1º lugar. O técnico português realça que os franceses e o Dinamo Kiev são os candidatos a passar à próxima fase da prova, mas garante que a sua equipa quer dar uma resposta positiva. "Sabemos do valor do nosso adversário, eles têm excelentes jogadores no plantel. Estão no 6º lugar no campeonato, o que demonstra o quão fortes eles são, mas iremos tentar responder da melhor maneira", sublinhou Jesus.

De resto, o Roazhon Park, com capacidade para 30 mil espectadores, receberá apenas 19 mil, já que o duelo de hoje foi classificado pelas autoridades como sendo de "alto risco".