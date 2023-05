Totti e a final com o Sevilha: «Com Mourinho, fica tudo mais fácil»

Francesco Totti, a lenda da Roma, antecipou a final do seu clube de sempre com o Sevilha. O antigo internacional italiano olhou para o derradeiro encontro da Liga Europa e deixou elogios à qualidade que José Mourinho tem ao encarar este tipo de encontros."O Sevilha tem mais experiência nestas finais. Jogaram seis e venceram todas. Mas mais cedo ou mais tarde, com um pouco de sorte, vão perder. E com Mourinho no comando, temos esta fantástica oportunidade. É um treinador com muita experiência neste tipo de jogos, pelo que vai enfrentar este desafio da melhor forma possível para que a equipa saia por cima. Com este tipo de treinador, que tem um personalidade forte, tudo fica mais fácil. Esses tipos de treinadores estão acostumados a vencer, por isso podem transmitir essa mentalidade vencedora para a equipa – e acho que é isso que ele está a fazer. Falo com ele com bastante frequência. Defrontei-o como treinador, mas adoraria tê-lo como treinador. Infelizmente, ele teve outras oportunidades e escolheu outros clubes", aferiu em entrevista ao site da UEFA.Já sobre o facto de ter representado apenas os romanos na carreira de futebolista, Totti garantiu que hoje seria mais difícil de acontecer."Hoje em dia, jogar apenas por um clube durante toda a carreira é complicado. No entanto, cada um pode fazer o que quiser e o que achar mais conveniente para si. Para os adeptos, a Roma significa tudo. Eles dão-te muito carinho e motivação. Existe um diálogo próximo entre os adeptos e a equipa. É algo que aprendemos quanto ingressamos neste clube. A única coisa que não consegui ganhar com a Roma foi um troféu europeu. Naquela época, havia equipas mais fortes e bem-sucedidas, e era difícil para nós acompanhá-las. Dito isto, continuo feliz pela minha carreira e com o que fiz – e, mais importante, fi-lo com equipa pela qual sempre fui apaixonado. Essa é a minha maior vitória", reiterou.