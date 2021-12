Maurizio Sarri abordou, ainda que de forma breve, a eliminatória da Liga Europa, frente ao FC Porto. O técnico da Lazio revelou que nesta fase está mais focado nos duelos da Serie A, mas não deixou de elogiar a qualidade da equipa de Sérgio Conceição."Não sei o que dizer sobre o FC Porto, já que no meu pensamento agora estão o Génova e o Veneza. No sorteio apanhámos uma equipa forte, mas também era impensável encontrar um adversário fraco. Acho que a UEFA deve repensar o formato da Liga Europa", referiu o técnico italiano, em conferência de imprensa.FC Porto e Lazio têm encontro agendado para o playoff da Liga Europa. O primeiro jogo terá lugar no Estádio do Dragão, a 17 de fevereiro, e o segundo será no Olímpico de Roma, a 24 do mesmo mês.