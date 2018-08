Continuar a ler

"A ausência do Diego não deixa a equipa mais fraca. Tenho consciência de que é um jogador muito importante, mas o Rio Ave também jogou sem ele e jogou bem. Amanhã [quinta-feira], continuará a ser uma equipa muito poderosa", disse Ireneusz Mamrot.



O treinador polaco disse estar à espera de "um jogo muito difícil", afirmando saber "quais são os pontos fortes de uma equipa com jogadores muito tecnicistas". "Viemos para Portugal com a finalidade de passar de eliminatória e vamos lutar por isso", declarou Ireneusz Mamrot.



O treinador do Jagiellonia, Ireneusz Mamrot, disse esta quarta-feira esperar um Rio Ave "muito poderoso" no jogo de quinta-feira, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.Em declarações na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, uma semana depois da vitória por 1-0 há uma semana na Polónia, o treinador polaco não se mostrou convencido de que a ausência do armador de jogo vila-condense Diego Lopes, devido a lesão, pese no jogo da equipa portuguesa.

Autor: Lusa