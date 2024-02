Treinador do Qarabag deixa aviso: «Sp. Braga é superior mas vamos lutar até ao fim»

Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, atribuiu o favoritismo ao Sp. Braga na partida do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que se realiza esta quinta-feira, pelas 20 horas, no Estádio Municipal de Braga.

"Sabemos que o Sp. Braga tem um futebol muito atrativo, um futebol rápido, mas estamos preparados para esta batalha. Estou confiante que vamos fazer um bom jogo neste bonito estádio. Sempre valorizamos os rivais e o Sp. Braga não é diferente. No entanto, os meus jogadores estão preparados para um jogo que se espera interessante", começou por dizer o técnico do Qarabag, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à partida de amanhã.

Ricardo Horta custa quase tanto como o plantel todo do Qarabag…

"Não é o momento de comparar. Hoje o futebol é diferente e todos estão habituados a jogar nessas condições. Se compararmos o nosso clube ou o país, o nível é alto, mas evitamos fazer essas comparações. Todavia, temos bastante experiência nesta competição. Já analisámos o rival e vamos aproveitar o momento e mostrar o nosso jogo".

Sp. Braga começou bem a época, mas atualmente tem tido algumas dificuldades...

"É uma grande equipa e é muito difícil jogar no mesmo nível em toda a temporada. Os adversários analisam a equipa e é complicado manter a estabilidade. Nós também tivemos dificuldades no último jogo do campeonato. Não podemos pensar nisso. Vamos é pensar no Sp. Braga que começou a temporada."

Algum favorito?

"Não posso quantificar a percentagem, mas eles são superiores. Não aceitamos isso e vamos lutar até ao fim", terminou.