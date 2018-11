Treinador do Qarabag sobre baixas do Sporting: «Nunca prestei atenção ao plantel do rival»

Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, elogiou a equipa do Sporting, mas avisou que a sua equipa só pensa vencer amanhã o duelo para a Liga Europa."É o nosso último jogo em casa. Queremos ganhar para mantermos em aberto a classificação", explicou o técnico, desvalorizando as baixas nos leões. "Nunca prestei atenção ao plantel do rival, porque as equipas como o Sporting tem sempre bons jogadores, seja quem for. Será uma grande chance podermos jogar contra uma equipa com tanta história. Vamos dar o nosso melhor para tentarmos ganhar o jogo."O treinador explicou que não poderá contar com o avançado Emeghara. "O Emeghara não joga amanhã, mas temos o Abdoulay que não é mesmo avançado, mas pode fazer esse papel. A grande motivação para a nossa equipa é mantermos o apuramento em aberto. Isso é o mais importante."