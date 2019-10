Treinador do Rosenborg: «Foi de longe o nosso melhor jogo da Liga Europa»

Apesar da derrota em Alvalade, o treinador do Rosenborg, Eirik Horneland, mostrou-se satisfeito com a atitude da sua equipa e com o futebol apresentado."O Sporting teve mais posse de bola do que nós. Tivemos uma boa atitude na segunda parte. A meu ver, quem marcasse o primeiro golo decidia o jogo. Foi de longe o nosso melhor jogo da Liga Europa. Criámos mais oportunidades que nos dois jogos anteriores. Foi uma pena termos sofrido o golo. O jogo estava bastante indeciso com o 0-0. Infelizmente, para nós, foi o Sporting que marcou e ganhou o jogo. Os jogadores estavam a defender bem e a criar oportunidades, perante uma equipa muito sólida. Não quis fazer as substituições demasiado cedo para não quebrar a equipa", referiu"Claro que gostaríamos de ter ganho um ponto, mas a verdade é que perdemos 1-0 e temos de aceitar o resultado."