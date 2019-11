Treinador do Rosenborg: «Temos de vencer o Sporting para nos mantermos na discussão»

O treinador do Rosenborg defendeu esta quarta-feira que o Sporting continua a ser uma "equipa muito forte", apesar de estar em "construção", assumindo que os noruegueses estão obrigados a vencer na quinta-feira o duelo da Liga Europa.

"Temos de vencer para nos mantermos na discussão do grupo. Se repetirmos a exibição que fizemos em Lisboa, podemos vencer e conquistar os três pontos para discutir o apuramento. Vai ser mais renhido e repartido na posse de bola. Será essa a maior diferença. Mas serão duas equipas que querem vencer", afirmou Eirik Horneland.

O técnico do Rosenborg falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, no Lerkendal Stadion, em Trondheim, na Noruega.

"O Sporting tem grandes jogadores. Mudaram de treinador recentemente, mas têm uma boa ideia de jogo e demonstram isso em cada partida. Estão num processo de construção", referiu Horneland.

O treinador, de 44 anos, admitiu que o Rosenborg vai tentar aproveitar o fator casa para conseguir somar os primeiros pontos na competição.

"O Sporting é uma equipa muito forte. Está em boa posição no grupo e quer vencer-nos de novo para ficar mais perto do apuramento. O jogo de amanhã [quinta-feira] será um pouco diferente do de Lisboa, porque jogamos em casa. Vamos ver se nos dá vantagem para vencer", disse.

O Sporting ocupa o segundo lugar do agrupamento, com seis pontos, menos um que o PSV Eindhoven, que lidera. O LASK Linz é terceiro, com quatro pontos, enquanto o Rosenborg segue em último, ainda sem pontuar.

O Rosenborg-Sporting está agendado para as 17h55 (hora de Lisboa) e terá arbitragem do escocês Kevin Clancy.