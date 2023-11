Treinador do Slavia agradece tratamento e "respeito" de Mourinho: «Termo 'lenda' encaixa-se bem nele»

Mesmo sem ter estado presente no banco de suplentes por estar a cumprir o último jogo de suspensão de um castigo de quatro jogos , José Mourinho foi alvo de rasgados elogios por parte do treinador do Slavia Praga após o jogo entre a equipa checa e a Roma , referente à Liga Europa. Tudo por conta da atitude de respeito demonstrada pelo técnico português antes e depois do jogo para com a formação orientada por Jindrich Trpisovsky."Estou feliz por termos jogado com a Roma. Para mim o melhor foi ter tido a experiência de conhecer Mourinho, aprecio muito a forma como ele nos tratou, o facto de ter respeito por nós. O termo 'lenda' encaixa-se bem nele. Um treinador tão bem-sucedido como ele aproveitou para se aproximar de mim e cumprimentar-me no final da partida. Não é fácil depois de uma partida do género [Roma derrotada por 2-0]. Gostava de agradecer, no domingo vou apoiá-lo no dérbi contra a Lazio", assumiu o técnico.Recorde-se que há uns dias, Maurizio Sarri, treinador da Lazio, tinha apelidado a partida da Roma frente aos checos como "uma espécie de jogo amigável", ao passo que Mourinho, como já é seu costume, não se deixou ficar e respondeu : "Não sou eu que tenho de me sentir ofendido, mas as pessoas do Slavia. No futebol não há amigáveis e é a seriedade com que se encara todo e qualquer jogo que faz a diferença em relação aos treinadores. Por aquela declaração se vê a diferença entre mim e Sarri, continuando: "A partida mais importante da minha vida é sempre a próxima, sendo essa a minha filosofia desde que iniciei a carreira. O Slavia tem uma equipa forte e será um jogo muito belo, tal como a belíssima cidade de Praga."O dérbi entre a Lazio e a Roma, a contar para a 12.ª jornada da Serie A, realiza-se no domingo, às 17h.