Treinador do Slovan Bratislava diz que Sp. Braga é favorito

O treinador do Slovan Bratislava, Ján Kozák, considerou esta quarta-feira que o Sporting de Braga é favorito para o jogo de quinta-feira, da segunda jornada do grupo K da Liga Europa."Acho que o Sporting de Braga é o favorito, mas o Slovan vai certamente tentar jogar da melhor forma possível. Não vai ser fácil jogar contra o Braga, uma equipa com muita qualidade, temos de ter cuidado e estar muito concentrados", afirmou o técnico de 39 anos, antigo internacional eslovaco.O habitual capitão da equipa, o defesa central Vasil Bozhikov, é a principal ausência devido a lesão e o treinador admite que "a equipa vai sentir a falta dele"."É um grande jogador, mas quem o substituiu mostrou qualidade e o jogo vai correr bem na mesma", disse.Ján Kozák disse esperar um Sp. Braga "mais ofensivo" e considerou que a vitória caseira sobre o Besiktas (4-2), na primeira ronda do grupo, deu confiança à equipa.O lateral direito checo Jurij Medvedev elogiou a equipa minhota, "uma equipa muito forte e bem preparada", mas frisou que o Slovan Bratislava vai lutar pela vitória.O Slovan Bratislava venceu, em casa, o Besiktas por 4-2 na primeira ronda enquanto o Sporting de Braga bateu, fora, o Wolverhampton (1-0), pelo que ambas lideram o grupo K, com três pontos.Sp. Braga e Slovan de Bratislava defrontam-se na quinta-feira, a partir das 17h55, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo suíço Adrien Jaccottet.