Treinador do Young Boys avisa que erros vão sair muito caros

Gerardo Seoane é um treinador precavido. O técnico do Young Boys vincou ontem, em conferência de imprensa, a necessidade de a sua equipa não oferecer qualquer presente ao FC Porto. Questionado sobre a intenção de fazer um melhor resultado do que o da 1ª volta, o técnico olhou para a sua equipa.

"Não se pode comparar este jogo com o do Dragão, pois as duas equipas evoluíram de formas diferentes. Temos sofrido mais golos, é verdade, e isso é algo que nos preocupa. Vamos tentar corrigir, pois a nível internacional isso paga-se mais caro do que no plano interno. São competições diferentes, contra equipas diferentes", referiu o treinador, que não se quis alongar sobre a confusão que pode tomar conta do Grupo G no final desta jornada, até porque, pelo menos por agora, é um dos líderes: "Não precisamos de fazer contas, estamos apenas focados neste jogo. Não temos necessidade de fazer contas."

Além de Seoane, também Saidy Janko, lateral emprestado pelos dragões aos suíços, fez a antevisão da partida. O defesa fintou todas as questões relacionadas com a sua ligação e apontou ao que mais importa. "Não estou focado no que se passou comigo no FC Porto, apenas no jogo, o qual espero vencer. Sinto-me bem, espero fazer um bom jogo, apenas isso", referiu.