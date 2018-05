Continuar a ler

Oblak (Atlético Madrid)

Rui Patrício (Sporting)

Bonucci (AC Milan)

Godin (Atlético Madrid)

Lainer (Salzburgo)

Luiz Gustavo (Marselha)

Sarr (Marselha)

Bruno Fernandes (Sporting)

Keita (Leipzig)

Koke (Atlético Madrid)

Saúl Ñiguez (Atlético Madrid)

Gabi (Atlético Madrid)

Samassekou (Salzburgo)

Gelson Martins (Sporting)

Griezman (Atlético Madrid)

Immobile (Lazio)

Payet (Marselha)

Werner (Leipzig)



Rui Patrício, Gelson Martins e Bruno Fernandes fazem parte da equipa do ano da Liga Europa que a UEFA divulgou esta quinta-feira.O Atlético Madrid, que venceu a edição deste ano ao bater o Marselha por 3-0, é o clube que mais jogadores coloca nesta equipa do ano, com seis representantes.