Três mil alemães na bancada de Guimarães

O Eintracht Frankfurt contará com quase 3 mil adeptos – 2.780, para sermos mais precisos – no Estádio D. Afonso Henriques. Face à elevada procura, os alemães começaram por pedir 10 mil ingressos, mas a direção do Vitória apenas cedeu 3 mil, ou seja, o dobro dos 5 por cento da lotação do recinto. Os aficionados germânicos começaram a chegar a Guimarães na terça-feira e ontem, de manhã, cerca de 800 já se tinham instalado na cidade berço.

A presença em grande número dos fervorosos adeptos do Eintracht Frankfurt vai, com certeza, embelezar ainda mais o ambiente em Guimarães, sendo que se aguarda uma casa a rondar os 15 mil espectadores, isto é, cerca de metade da lotação do recinto.

Entretanto, no seu site oficial, o Frankfurt fez uma análise ao adversário desta noite e classificou o Vitória como uma equipa "ambiciosa". Entre as várias notas, estão os nomes de Davidson, Rochinha, Mikel Agu e Tapsoba, este último destaque pelos golos que tem marcado, referem também os germânicos. De referir que vieram 30 jornalistas alemães e o departamento de comunicação do clube tem nove elementos!