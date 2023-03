Trossard é baixa quase certa na deslocação do Arsenal a Alvalade

O Arsenal derrotou o Bournemouth por 3-2 no último suspiro mas muito provavelmente perdeu Trossard, que abandonou o relvado ao minuto 22 com queixas musculares.

O técnico Mikel Arteta no final do jogo admitiu que a lesão do internacional belga, de 28 anos, "é um problema", e optou por não anunciar o tempo de paragem até conhecer os resultados dos exames médicos. Contudo, é quase certa a ausência do atacante em Alvalade, na quinta-feira.

Em dúvida está também o avançado Nketiah que se encontra na fase final da recuperação e pode voltar diante do Sporting. Fora do leque de opções para o encontro da 1.ª mão vai continuar Gabriel Jesus.