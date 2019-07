UEFA com mão pesada para treinador sem habilitações

A UEFA aplicou uma punição pesada ao treinador do Krasnodar, Murad Musayev, por este ter orientado a equipa na época passada sem as devidas habilitações.

O técnico, que conduziu a equipa russa às eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, terá de pagar uma multa de 50 mil euros, além de ficar impedido de "desempenhar quaisquer funções técnicas em jogos da UEFA". Agora, mesmo que queira tirar o curso UEFA Pro, terá de esperar um ano.

Musayev assumiu o comando do Krasnodar em abril de 2018, mas como não tinha o curso necessário foi inscrito como "treinador sénior", com o Krasnodar a inscrever outro técnico como principal. No entanto, foi possível constatar que, durante os jogos, era Musayev a assumir o comando da equipa, que chegou aos oitavos de final da Liga Europa, onde caiu perante o Valencia.