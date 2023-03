E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA confirmou esta sexta-feira as datas e horas dos jogos dos quartos-de-final da Liga Europa, uma eliminatória na qual o Sporting terá como adversária a Juventus. Diante da Vecchia Signora, os leões jogam primeiro fora de casa, às 20 horas de 13 de abril, recebendo a turma italiana uma semana depois, à mesma hora, em Alvalade (20 de abril). Nota para o facto de todos os jogos serem às 20 horas, com exceção do Feyenoord-Roma, que se jogará às 17h45 de dia 13.Quartos-de-final1.ª mão (13 de abril)Feyenoord-AS Roma, 17h45Manchester United-Sevilha, 20h00Juventus-Sporting, 20h00Bayer Leverkusen-Saint-Gilloise, 20h002.ª mão (20 de abril)Sevilla-Manchester United, 20h00Sporting-Juventus, 20h00Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen, 20h00AS Roma-Feyenoord, 20h00