UEFA convidou, Villas-Boas aceitou e vai voltar 'ao ativo' em 'jogo a feijões' na final da Liga Europa

André Villas-Boas vai voltar 'ao ativo' no próximo dia 22 de maio, em Sevilha, data e local onde irá realizar-se a final da presente edição da Liga Europa. A UEFA lançou o desafio ao treinador português, que em 2010/11 levantou o troféu ao serviço do FC Porto e tornou-se o mais jovem de sempre a fazê-lo, com 33 anos e 213 dias, e vai orientar a 'Gone Europa', uma equipa formada por 11 amigos.

"Ganhar a Liga Europa em 2011 foi uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira como treinador. Ganhar um troféu de uma grande competição europeia é uma grande honra e essa noite em Dublin terá para sempre um lugar especial no meu coração. Esta competição é sempre entusiasmante, a partir do momento em que se dá início às eliminatórias, qualquer equipa pode ter a ambição de levantar o troféu em maio. Mal posso esperar para regressar 'ao ativo' para orientar a 'Gone Europa' em Sevilha, naquela que será mais uma grande final da Liga Europa", assumiu o treinador português, em declarações ao site da UEFA.

Lançada no arranque da temporada 2021/22, a 'Gone Europa' é uma campanha promocional da UEFA, que tem como principal objetivo "mostrar os bastidores das emoções que se tornaram um sinónimo da prova", da qual resultará um vencedor entre os milhares de inscritos. Todos os adeptos podem entrar na competição. Para tal, precisarão apenas de fazer login no site oficial da campanha, no sítio oficial da UEFA na Internet, e adivinhar qual dos três jogadores sugeridos é, verdadeiramente, o que está por detrás de um emoji.

De referir ainda que o vencedor, juntamente com os seus 10 escolhidos, terão direito a uma estadia de duas noites na luxuosa 'Gone Europa house' e irão receber prémios e realizar experiências exclusivas de alguns dos patrocinadores oficiais da UEFA, como a Heineken, Just Eat, Bwin e Enterprise. Para além de tudo isto, é claro, terão ainda a possibilidade de trocar ideias com André Villas-Boas e de serem orientados pelo treinador português dentro de campo.