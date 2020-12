UEFA dá vitória ao Villarreal por falta de comparência do Qarabag na Liga Europa

A UEFA atribuiu esta sexta-feira a vitória aos espanhóis do Villarreal na partida da Liga Europa que não se disputou devido a um elevado caso de jogadores infetados com o novo coronavírus do lado dos azeris do Qarabag.

A decisão da entidade que rege o futebol europeu concedeu ao Villarreal uma vitória por 3-0 e um prémio monetário de 570 mil euros, mas não tem implicações na classificação do grupo I.

Com os três pontos, o Villarreal ampliou a sua liderança como vencedor do grupo, enquanto o Qarabag permaneceu na última posição.