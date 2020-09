UEFA divulga os árbitros para os jogos de Sporting e Rio Ave no playoff da Liga Europa

A 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa ficou ontem concluída e a UEFA já revelouos árbitros para os encontros do playoff, agendados para a próxima quinta-feira, e onde estarão presentes o Sporting e o Rio Ave.





Ora, os leões recebem os austríacos do Lask Linz em Alvalade, num reencontro com uma equipa que fez parte do grupo do Sporting nesta competição, na temporada passada. O árbitro do desafio será o bielorrusso Aleksei Kulbakov.Já o Rio Ave terá a honra de receber o histórico Milan, também na quinta-feira, um encontro que será dirigido pelo espanhol Jesús Gil Manzano, árbitro que já tem experiência inclusive na fase de grupos da Liga dos Campeões.Nota ainda para a nomeação de Artur Soares Dias para dirigir o encontro entre o AEK Atenas e o Wolfsburgo, na Grécia. Terá Rui Licínio e Paulo Soares como seus adjuntos e João Pinheiro como quarto árbitro.Recorde-se que o playoff da Liga Europa é disputado a um só jogo e não há vídeo-árbitro disponível.