Unai Emery: «Sporting tem um bom historial na Liga Europa e esta vitória soube-nos bem»

Unai Emery mostrou-se muito satisfeito no final do encontro com o Sporting pelaem Alvalade. O treinador espanhol reconheceu que na primeira parte os leões foram superiores e, no final, contou o que disse aos seus jogadores ao intervalo para que conseguissem mudar o ritmo do encontro."Os 90 minutos tiveram coisas diferentes em termos táticos e individuais. Conseguimos vencer. A primeira parte não foi tão boa. Foi um jogo equilibrado. Na segunda parte, jogámos melhor, o suficiente para ganhar o jogo. Isso para nós foi muito importante. Estamos em primeiro lugar do nosso grupo (E), o Sporting está em segundo. Ainda assim houve coisas muito positivas neste jogo.""O Sporting tem um bom historial na Liga Europa, por isso é que esta vitória nos soube bem. Na primeira parte, o Sporting esteve muito bem e, na segunda parte, recuperámos e acabámos por vencer. Sabemos quais eram os nossos objetivos e um deles era o triunfo. Ao intervalo, disse aos jogadores que tínhamos a oportunidade de mudar as coisas. Foi isso que aconteceu. Temos de procurar soluções para nos impormos logo no início.""Faltam três jogos para bater o recorde de 13 triunfos consecutivos. São muitos jogos. Neste momento, já só pensamos no encontro com o Crystal Palace. Para nós é um marco importante. Tradicionalmente tem sido difícil ganharmos lá. Queremos continuar a ganhar e melhorar o nosso rendimento. Cada jogo é uma oportunidade dos jogadores mostrarem o que valem. Por isso precisamos de todos os jogadores do plantel. Queremos fazer algo importante nesta prova."