Unai Emery: «Temos muito respeito pelo Sporting»

Treinador com larga experiência e provas dadas na Liga Europa (já a venceu três vezes, todas pelo Sevilha), o treinador espanhol do Arsenal Unai Emery enalteceu a qualidade dos leões, falou em "respeito mútuo" mas não perdeu o foco do que, na ótica gunner, é realmente importante: vencer em Alvalade para cimentar a liderança do grupo.

"O [José] Peseiro é um bom treinador e para ele esta é uma boa oportunidade. Conhece bem este clube, tem muitos jogadores jovens no plantel. Aliás, muitas estrelas começaram aqui, como o Figo e o Ronaldo. Temos muito respeito por eles, pelo clube, pelo treinador, pelos jogadores. Têm crescido com jogadores diferentes, mas têm uma boa organização em termos táticos. Também têm jogadores com experiência e qualidade, como o Mathieu. Sei que ele estava lesionado e talvez não jogue, mas também têm o Nani que é um excelente jogador. Temos muito respeito pelo Sporting", começou por dizer o técnico basco de 46 anos, completando: "Sabemos que este clube, como o Benfica, o FC Porto e o Sp. Braga, tem grande qualidade, são muito competitivos. No ano passado perderam com o At. Madrid, mas têm feito bons resultados na Europa. Eles têm o mesmo objetivo do que nós: querem ser primeiros no grupo."

Para o Arsenal as contas são relativamente simples neste prova: apesar da rotação que Unai Emery promoveu nos dois primeiros jogos, hoje em Alvalade o técnico dos gunners deverá apresentar uma equipa condizente com o valor do adversário. "Estamos a tentar encontrar a melhor combinação tática. Queremos continuar a evoluir e, em alguns jogos, tentaremos alternar o sistema. Mas com o Sporting, não me parece que seja um desses casos. Vamos usar a tática habitual, não vamos fazer experiências. O mesmo aplica-se aos jogadores. Esta competição é muito importante para todas as equipas. Há um título em disputa e quem ganhar entra diretamente na Liga dos Campeões."