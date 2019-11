Unai Emery: «V. Guimarães foi a equipa mais difícil que defrontámos»

Unai Emery, treinador do Arsenal, deixou elogios ao V. Guimarães, que empatou em casa (1-1) diante dos gunners, numa partida da Liga Europa.





"Foi a equipa mais difícil [que defrontámos até agora na fase de grupos]. As equipas portuguesas são muito organizadas e competitivas. Têm uma organização defensiva e ofensiva muito boa. Eles estavam a defender com profundidade e juntos. [O Vitória de Guimarães] é uma das equipas fortes da Liga portuguesa", considerou o técnico espanhol.

"Conseguimos o mais difícil, que era marcar um golo, mas eles empataram no fim. É desapontante para a nossa equipa. Queríamos ganhar, mas somos líderes no grupo e queremos segurar a posição nos próximos dois jogos. Já temos 10 pontos. Estamos em primeiro. Temos de jogar os próximos dois jogos para garantir a primeira posição. Agora, temos de preparar o jogo de sábado com o Leicester, numa competição muito importante [a Liga inglesa]. Não atingimos o nosso objetivo hoje, mas vamos encarar o jogo com o Leicester para conseguir o nosso objetivo. Queremos vencer, mas também melhorar defensivamente", acrescentou Emery.

Questionado sobre os rumores da sua saída do Arsenal e a possível entrada de José Mourinho, Emery foi taxativo: "Eu sou o treinador do Arsenal".