O Union Berlim fretou cinco aviões para levar adeptos a Braga para o jogo da Liga Europa na quinta-feira, diante do Sporting de Braga. Os líderes da Bundesliga deixaram empolgados os adeptos alemães e estarão 2.600 fãs no Municipal de Braga a vibrar com a formação da capital germânica.O Union Berlim deu conta ainda de ter criado uma camisola especial para os jogos fora de casa e também um pacote especial de pequeno-almoço, o 'Ick Bin Berliner', que inclui uma cerveja e um pretzel por 10 euros.Ao dispor, os adeptos alemães terão ainda à disposição 30 autocarros que farão o 'transfer' entre o Municipal de Braga e o Aeroporto do Porto, no regresso.