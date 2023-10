Urs Fischer na antevisão ao jogo com o Sp. Braga: «Existe uma certa insegurança»

Urs Fischer, treinador do U. Berlim, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, marcado para terça-feira às 17h45."Fazemos o melhor para nos regenerarmos. Fizemos uma análise curta ao jogo passado e vimos um ou outro momento em detalhe, tudo o que fizemos bem e o que temos de melhorar. Temos de continuar a fazer o que de bem temos feito e trabalhar naquilo que não temos feito tão bem. Temos de aceitar a situação que vivemos no clube.""Continuamos com lesionados, como sabem, o Rani Khedira, Robin Knoche e o Schafer.""Existe uma certa insegurança. É lógico que a confiança não se mantém em alta após derrotas e portanto temos de fazer as coisas fáceis bem e mostrar-nos fortes. Temos de jogar de forma eficiente e ser compactos, aspetos mais básicos do jogo. Depois, quando criamos oportunidades, que não são fáceis de conseguir, isso acaba por ser uma recompensa. Temos de ser constantes durante o jogo.""Foram cinco anos sempre a somar e quem me conhece sabe que sempre me manti fiel a mim mesmo, nunca fui eufórico. Aparentemente, essa fase boa acabou. Quando à parte técnica, mantenho tudo como dantes, tanto no treino como a nível da análise dos jogos. Não nos encontramos numa fase fácil e é importante mantermo-nos positivos e não cair numa espiral negativa.""Não é só na Liga dos Campeões que os mais experientes têm de ajudar os mais novos, mas também na Bundesliga. Espero isso para qualquer jogo. Nem tudo é negativo, mesmo que tenhamos perdido os últimos jogos. Em todos eles criamos oportunidades e aprendemos o que fazer no jogo seguinte e melhorar. Claro que após as derrotas a confiança não é a mesma e nestas situações é necessário manter o otimismo, aceitar a situação como ela é e fazer ainda mais para alcançar o golo e não repetir erros anteriores.""É um prazer enorme e é muito importante sabermos que os adeptos connosco. Amanhã estarão presentes cerca de 70 mil adeptos do Union Berlin e penso que isso será extremamente importante para os jogos. A confiança não está em alta e por isso o apoio dos adeptos será mais importante que nunca. Será um prazer imenso amanhã vivenciar essa experiência de ter o estádio lotado.""A situação não é facil, com as lesões de Khedira e Knoche. São jogadores importantes que nos estão a faltar. Temos três jogadores novos que chegaram tarde à equipa e é essa a situação. Os nossos jogadores fazem o melhor possível, mas talvez tenhamos de fazer um pouco mais e ganhar mais confiança. Tenho a ideia de que os jogadores fazem tudo o possível, mas nem sempre tudo corre pelo melhor. Faz parte do futebol, mas o jogadores dão tudo, vejo isso no treino e no balneário.""As duas equipas perderam no jogo anterior da Liga dos Campões e é muito importante ganharmos nesta 2ª jornada. Temos bons trunfos para amanhã e faremos tudo para ganhar".