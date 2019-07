V. Guimarães conhece hoje adversário

O Vitória Guimarães vai estar bastante atento aos resultados desta noite da Liga Europa, em particular ao encontro no Cazaquistão entre o Tobol e o Jeunesse Esch. Depois do empate a zero no Luxemburgo, a formação cazaque treinada por Vladimir Gazzaev vai querer selar a qualificação para a 2ª pré-eliminatória da competição, patamar no qual espera a equipa portuguesa. O embate com os vimaranenses, que marca o arranque de época oficial da formação de Ivo Vieira, está agendado para o próximo dia 25.

Quatro apurados

No confronto de ontem, os georgianos do Chikhura bateram o Fola por 2-1, depois de já terem vencido no Luxemburgo por 2-1, e juntam-se aos já apurados Cukaricki (Sérvia), Klaksvik (Ilhas Faroé) e ao CSKA Sófia (Bulgária) na próxima ronda.