-O Steaua Bucarete tem no seu onze inicial: Balgradean, Cretu, Planic, Cristea, Soliedis, Pintili, Popescu, Pantiru, Vina, Coman e Tanase-O V. Guimarães vai alinhar com: Douglas, Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Florent, Al Musrati, Poha, Pêpê, Rochinha, Davidson e Bruno Duarte.-Já há onzes iniciais!-O Steaua Bucareste deverá apresentar-se esta noite com: Balgradean, Cretu, Planic, Soiledis, Pantiru, Pintili, Vina, Popescu, Roman, Coman e Tanase-O V. Guimarães deverá alinhar com: Douglas, Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Florent, Al Musrati, Poha, Pêpê, Rochinha, Davidson e Bruno Duarte.-Vamos aos onzes prováveis.- "A eliminatória está em aberto, mas acreditamos no que podemos fazer, sabendo que não podemos ligar ao momento do adversário", disse o treinador Ivo Vieira na antevisão da partida.-No campeonato, o V. Guimarães soma dois empates, com Boavista e Famalicão.-O conjunto liderado por Ivo Vieira chega a esta fase após ter eliminado os luxemburgueses da Jeunesse Esch e os letões do Ventspils.-Depois do empate sem golos na Roménia, os vimaranenses procuram carimbar a passagem à fase de grupos da Liga Europa.-Boa tarde! V. Guimarães e Steaua Bucareste têm encontro marcado esta noite, às 20 horas, no Estádio D. Afonso Henriques. Acompanhe aqui as incidências do encontro.