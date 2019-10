Valérien Ismael: «É Bruno Fernandes que carrega o Sporting às costas e faz a diferença»

Valérien Ismael considera que o LASK Linz fez "tudo bem" em Alvalade durante 85 minutos, apesar da derrota com o Sporting (). O técnico dos austríacos elogiou os seus jogadores e falou do papel de Bruno Fernandes no Sporting, dizendo que o médio "carrega a equipa às costas","Parabéns à equipa. Os jogadores encostaram o Sporting às cordas e durante 85 minutos fizeram tudo bem. Foram corajosos, fizeram pressão como queríamos e tivemos muitas oportunidades. Já se sabe porque há uma razão para o valor de mercado de Bruno Fernandes, ele salvou a sua equipa. Tudo correu como planeámos. Devíamos ter feito o 0-2 e o 0-3 e teríamos ido para casa com a vitória. A equipa teve um desempenho fenomenal. Esta derrota tem um sabor amargo.Hoje vi um bom jogo. Estou triste, mas amanhã é um novo dia. O Sporting é uma equipa que tem jogadores que, individualmente, podem resolver o jogo e foi o que aconteceu. Temos de analisar o jogo e na próxima vez ser mais consequentes. Estou desiludido por não ganhar, mas o desempenho foi bom. O que eles deixaram em campo foi extraordinário, só posso estar orgulhoso da equipa.O pormenor foi o Bruno Fernandes. Canto, golo e depois uma jogada individual: é ele que carrega a equipa às costas e faz a diferença. Cinco minutos chegaram ao Sporting para dar a volta ao jogo. Pagámos a fatura, mas para a próxima estaremos melhores. Quando há qualidade individual, este tipo de jogadores diz presente. Daí o seu valor de mercado, o Sporting tem muita sorte em ter o Bruno Fernandes, que hoje nem jogou muito bem", disse na conferência de imprensa depois do jogo.