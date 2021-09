Vamos lá ver se melhora!

A segunda jornada europeia voltou a não começar da melhor forma para as equipas portuguesas, com Porto e Sporting a perderem os respetivos jogos (mas com uma nota para a exibição do Sporting que merecia um pouco mais que a simples derrota), sendo que o Benfica jogará apenas após este artigo ser escrito.





Noutra competição entra o Braga em campo, que também não começou da melhor maneira, tendo perdido no difícil estádio de Belgrado, do Estrela Vermelha. Cabe, portanto, a Carlos Carvalhal levantar a moral das tropas e lutar, pelo bem possível, apuramento para a próxima fase.Finalmente, vocês também já devem estar habituados, se há jornada europeia há jogo da casa, desta vez do Ludogorets vs Estrela Vermelha , a ver se também um pouco de sorte ao Braga!