Van Bronckhorst sobre Sp. Braga: «É sempre difícil jogar contra equipas portuguesas»

O sorteio dos quartos de final da Liga Europa, realizado esta sexta-feira em Nyon, Suíça, colocou o Sporting de Braga na rota dos escoceses do Rangers. Em declarações no final do sorteio, Giovanni Van Bronckhorst elogiou a formação liderada por Carlos Carvalhal, sublinhando o facto de ser "sempre difícil jogar contra equipas portuguesas".

"São um adversário forte. É sempre difícil jogar contra equipas portuguesas. Eles estavam no mesmo grupo que o Estrela Vermelha por isso nós observámos os dois jogos que o Estrela Vermelha jogou contra eles. Vamos preparar-nos bem para esta eliminatória e trabalhar muito para nos qualificarmos para a próxima ronda", começou por dizer, esperando uma mais uma boa resposta por parte dos adeptos do Rangers na eliminatória com os bracarenses.

"É especial para nós estarmos envolvidos na Europa. Os nossos jogos em casa, no Ibrox, são sempre especiais a viajar pela Europa com todo o apoio que temos tido por parte dos nossos adeptos é algo que nos motiva imenso. O apoio deles têm sido sempre fantástico. Jogar contra o Sp. Braga com talvez seis ou sete mil adeptos a viajarem connosco será sempre bom. Temos uma boa química com os nossos adeptos."

Recorde-se que a primeira mão da eliminatória é disputada em Braga, a 7 de abril. Já a segunda mão será realizada em Glasgow, na Escócia, dia 14.