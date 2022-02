Veja o cabeceamento colocadíssimo de Toni Martínez que empatou o FC Porto-Lazio

Um cabeceamento colocadíssimo de Toni Martínez, aos 37 minutos, estabeleceu a igualdade no marcador entre FC Porto e Lazio. O avançado espanhol surgiu com algum espaço no coração da grande área da formação italiana e, após um belo cruzamento de João Mário desde a direita do ataque portista, colocou no fundo das redes para o 1-1 no marcador.