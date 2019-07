Ventspils goleia Gzira e fica 'na rota' do V. Guimarães

O Ventpils, da Letónia, colocou-se esta quinta-feira na 'rota' do Vitória de Guimarães, ao receber e golear o Gzira, de Malta, por 4-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.Kaspars Svarups, aos 41 minutos, o brasileiro Hélio Batista, aos 50, o suplente Ingars Stuglis, aos 83, e o nigeriano Aiyegun Tosin, aos 87, apontaram os tentos dos letões, que poderão encontrar os minhotos na ronda seguinte.O encontro da segunda mão realiza-se em 1 de agosto, pelas 19:00, no Estádio Centenary, em Ta'Qali, na ilha de Malta.A formação que seguir em frente defronta na terceira pré-eliminatória o Vitória de Guimarães ou o Jeunesse Esch, que hoje se defrontam no Luxemburgo, a partir das 19:30, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória.A segunda mão é dentro de uma semana, no D. Afonso Henriques, em Guimarães, a partir das 20:00.Além do Vitória de Guimarães, Portugal está representado na Liga Europa pelo Sporting de Braga, que entra na terceira pré-eliminatória, e o Sporting, já com lugar assegurado na fase de grupos, na qualidade de detentor da Taça de Portugal.Na terceira pré-eliminatória, em 8 e 15 de agosto, o Sporting de Braga, quarto na Liga NOS 2018/19, vai defrontar os polacos do Lechia Gdansk ou os dinamarqueses do Brondby, num confronto que será decidido em Portugal.Para chegaram à fase de grupos, na qual já está 'instalado' o Sporting, que fechou o pódio do último campeonato luso, os dois clubes do Minho ainda têm de ultrapassar o playoff, em 22 e 29 de agosto.