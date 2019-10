Vermeer: «FC Porto não é imbatível»

Kenneth Vermeer é, aos 33 anos, um dos jogadores mais experientes do Feyenoord e tem agarrado a titularidade na baliza. Dentro do que havia dito o seu técnico, Jaap Stam, a propósito do FC Porto, o guarda-redes também assume que se trata de um adversário de grande qualidade, mas não entrega o jogo. Vermeer acredita que com o apoio dos adeptos a equipa pode transcender-se. "Vamos desfrutar deste jogo ao máximo e toda a gente sabe que o público do De Kuip pode ajudar-nos muito. O FC Porto tem uma boa equipa, mas não é imbatível", referiu o guardião internacional holandês.

A goleada imposta ao Twente teve o condão de aumentar os níveis de confiança do plantel antes da receção aos dragões.