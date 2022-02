Vernydub responde a Carvalhal: «Já ouvimos isso e queremos mostrar quem vai passar...»

O Sheriff chega a Braga com uma preciosa vantagem de dois golos, fruto do triunfo por 2-0 na semana passada, na Transnístria. Yuriy Vernydub, que já eliminou os guerreiros no playoff anterior à fase de grupos da Liga Europa em 2018/19, então ao comando do Zorya, não deu pormenores sobre a tática que irá utilizar, depois de ter usado três centrais na semana passada."Não é altura para falar disso. Amanhã no jogo logo veremos", disse o técnico ucraniano, em conferência de imprensa, onde foi confrontado com as palavras ambiciosas de Carlos Carvalhal, quanto à sua confiança de que os guerreiros conseguirão seguir em frente."Continuo a achar que é 50/50, temos muito respeito pelo Sp. Braga. Já ouvimos essas palavras e queremos mostrar quem vai passar", disse Yuriy Vernydub.