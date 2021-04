Villarreal revoltado com arbitragem de Artur Soares Dias e com o VAR João Pinheiro

O Villarreal venceu o Arsenal por 2-1 na 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa mas não escondeu a revolta com a arbitragem de Artur Soares Dias e com o VAR desta partida, João Pinheiro. Em causa o lance do penálti a favor dos gunners, concretizado por Nicolás Pépé, que relançou a eliminatória. Os espanhóis dizem que não houve qualquer falta de Trigueros e que o vídeo-árbitro devia ter entrado em ação.





"Não era penálti, é inexistente. Não sei por que motivo o lance não foi revisto. Manu [Trigueros] até se afastou. Mas agora não há nada a fazer. É ir a Londres e tentar chegar à final", disse Fernando Roig, presidente do 'Submarino amarelo'. O homem que cometeu a falta também negou qualquer infração: "tinha os pés no chão e ele [Bukayo Saka] é que me acertou".O técnico do Villarreal, Unai Emery, alinhou pela mesma ideia: "Não há explicação. Penso que o VAR tem de fazer justiça e quando o árbitro não foi consultar as imagens, pensei que ia marcar penálti. Fiquei sem entender. Havendo VAR não te podes enganar duas vezes. O VAR tinha de decidir que não era penálti."